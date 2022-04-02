Луганск, , 09:46 — REGNUM Жители части районов города Рубежное в ЛНР, на окраинах которого идут бои, из-за обстрелов остались без газоснабжения.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Ранее город из-за боевых действий остался без электро‑ и водоснабжения, передает РИА Новости.

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей. Об этом 2 апреля сообщает оперштаб территориальной обороны ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки из Мариуполя эвакуированы 588 человек