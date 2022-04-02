Киев, , 09:45 — REGNUM Отказ властей США от поставок Киеву военных самолетов и ракет может стать причиной сомнений в готовности Вашингтона оказывать помощь украинской власти. Об этом 2 апреля заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам последнего, он «верит в президента (США Джо) Байдена», однако на данный момент не смог добиться от американской власти поставок ракет и самолетов Киеву.

«Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что неспособность быстро действовать в этом вопросе ставит под сомнение то, что Вашингтон хочет того, чтобы Киев мог себя защитить, или американская сторона «играет в игры» в этом вопросе.

«Если мы видим, что процесс передачи такого оружия идет медленно, и люди начинают задавать этот вопрос (…): может быть, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что некоторые наши партнеры играют с нами в игры», — отметил Зеленский.

Также он пожаловался на то, что страны Запада не принимают Украину в состав Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский отказался обсуждать детали удара двух вертолетов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде, который произошел накануне.

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