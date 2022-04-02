Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону после вмешательства прокуратуры ликвидированы стихийные свалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на проспекте 40-летия Победы образовались две стихийные свалки твердых коммунальных и строительных отходов. Однако управление жилищно-коммунального хозяйства не приняло должные меры.

Директору муниципального учреждения было внесено представление, в результате чего виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, мусор с территории вывезен.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.