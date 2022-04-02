Иркутск, , 09:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 2 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8449 человек, причём 9 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 287 592 (+207 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 715 (-80 за сутки). В то же время выздоровели 278 394 пациента (+1139 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 655 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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