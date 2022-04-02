Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Киностудия «Ленфильм» и компания Continental New Media начали работу над игровым мини-сериалом о классиках русской живописи. Об этом сообщает пресс-служба «Ленфильма».

Илья Репин

Мини-сериал с названием «Арт и факт» будет состоять из шести эпизодов. Каждая из серий будет посвящена истории создания одной из картин Василия Перова, Ивана Шишкина, Михаила Врубеля, Ильи Репина, Виктора Борисова-Мусатова и Ореста Кипренского.

Авторы рассчитывают создать каждую серию в отдельном жанре: комедии, трагедии, триллера, детектива, драмы и мистической драмы. Режиссёром сериала станет Олег Гусев, известный как автор телевизионных мюзиклов. Планируется, что в сериале снимутся актёры Владимир Машков, Ирина Горбачева, Владимир Мишуков, Антон Лапенко, Юлия Снигирь и Евгений Стычкин.

Отмечается, что проект «Ленфильм» и Continental New Media стал одним из победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив. Всего в конкурсе приняло участие более 10 тысяч претендентов.