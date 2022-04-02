Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Энтузиасты добавили в оригинальную игру DOOM студии id Software поддержку технологии трассировки лучей. Анонсирующий трейлер проекта был опубликован 1 апреля на YouTube-канале пользователя Sultim_t.

Разработчик выложил дополнение The new PRBoom+RT engine на портал GitHub, его могут бесплатно скачать все желающие. Кроме трассировки лучей он также добавил в классический шутер (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) поддержку технологии Nvidia DLSS (позволяет снизить нагрузку на процессор видеокарты при запуске игры с высоким разрешением). Геймеры обратили внимание, что модификация не лишена недостатков, например, при запуске этой версии DOOM некоторые области затеняются до такой степени, что игроку становится сложно увидеть то, что происходит на экране. Впрочем, отмечается, что подобное происходит нечасто.

Напомним, релиз оригинальной Doom состоялся в США 10 декабря 1993 года. Считается, что эта игра стала первым полноценным трёхмерным шутером. Над её созданием работали геймдизайнеры Джон Ромеро, Сенди Петерсен, Американ Макги и Шон Грин. Отметим, что ранее трассировку лучей добавили в более поздние игры id Software — Quake и Quake II.

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