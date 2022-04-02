Элиста, 2 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Калмыкии в отношении сотрудника полиции возбуждено ещё одно уголовное дело о мелком взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

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Следователи полагают, что преступление было совершено в конце ноября 2021 года во время несения службы на 11 километре участка автодороги Яшалта — Соленое — Дивное. Инспектор безопасности дорожного движения отдела полиции «Городовиковский» потребовал у местного жителя 4 тыс. рублей в обмен на непривлечение нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности. Деньги были переведены на банковскую карту сотрудника полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.