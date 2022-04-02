Москва, , 09:33 — REGNUM Кадры награждения российских десантников, который проявили мужество и героизм в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины, в пункте дислокации ВДВ РФ в Киевской области, обнародовало 2 апреля Минобороны (МО) РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил замкомандира взвода Дмитрий, в ходе спецоперации он вместе со своим подразделением продвинулся глубоко в тыл врага, где они встретили танковую засаду.

«Военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Все военнослужащие моего подразделения проявили храбрость, мужество и отвагу», — сказал он, добавив, что считает эту награду не личной заслугой, а заслугой своих подчинённых.

Также гвардии ефрейтор Николай рассказал, что он, будучи ранен в ногу, вместе с товарищами выносил командира взвода под огнем снайперов.

«От эвакуации отказался, командира вынесли. Под обстрелом мы находились около полутора часов», — уточнил российский военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.

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