Москва, , 09:31 — REGNUM СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Украинские националисты продолжают интенсивные обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР, нарушая положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней, с целью убийства и причинения тяжкого вреда здоровью неограниченному кругу гражданских лиц. Каждое подобное преступление фиксируется российским следствием и тщательно расследуется», — отмечается в сообщении.

Так, в период с 31 марта по 1 апреля 2022 г. военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Ирмино и Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района ЛНР. В результате обстрелов повреждены 10 жилых домов.

Кроме того, в указанный период при аналогичных обстоятельствах массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения были произведены украинскими силовиками по гражданской инфраструктуре городов Марьинки, Мариуполя, Донецка, а также населенных пунктов Еленовки Волновахского района, Славное и Александровка Марьинского района, Виноградное Новоазовского района, ЛНР. В результате действий украинских националистов повреждены жилые дома и газовые трубы. Ранения различной степени тяжести получили 28 мирных граждан, в том числе один несовершеннолетний, погибло 5 человек.

По указанным фактам Главным следственным управлением СК РФ возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ). Устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества.