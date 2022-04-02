Элиста, 2 апреля 2022, 09:29 — REGNUM В Калмыкии вынесли приговор младшему инспектору группы надзора отдела безопасности колонии №2, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.
Следствием и судом установлено, что преступление было совершено 30 октября 2021 года. В этот день сотрудник колонии в обмен на денежное вознаграждение передал одному из заключённых мобильный телефон.
Суд назначил сотруднику колонии штраф в размере 50 тыс. рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.