Элиста, , 09:29 — REGNUM В Калмыкии вынесли приговор младшему инспектору группы надзора отдела безопасности колонии №2, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено 30 октября 2021 года. В этот день сотрудник колонии в обмен на денежное вознаграждение передал одному из заключённых мобильный телефон.

Суд назначил сотруднику колонии штраф в размере 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.