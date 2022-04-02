Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM Донским чиновникам поручено найти меры, которые помогут устранить дефицит школьных мест в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, министр образования Андрей Фатеев и министр строительства Юрий Сильвестров представили свои предложения о создании дополнительных школьных мест.

«Заслушал доклады <…> о вариантах ускоренного решения вопроса нехватки школьных мест в Суворовском микрорайоне Ростова. Предложений было представлено несколько, по каждому из них поручил представить подробную дорожную карту и проинформировать о вариантах решения жителей микрорайона», — написал глава региона в телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с дефицитом школьных мест власти Ростова-на-Дону решили временно перевести третьеклассников из единственной школы в микрорайоне Суворовский в другие образовательные учреждения. Доставлять детей предложено на школьных автобусах, однако микрорайон Суворовский с другими микрорайонами связывает лишь одна дорога. В связи с этим жители микрорайона простаивают в огромных пробках.

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