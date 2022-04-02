Москва, 2 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновлённая Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Он выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей создаст условия для упрочения позиций РФ и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учётом напряжённой международной обстановки», — подчеркнул российский лидер.