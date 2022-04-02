Берлин, , 09:20 — REGNUM В настоящее время власти Германии ведут изучение возможность закупки систем противоракетной обороны (ПРО) у США или Израиля для того, чтобы защититься от угрозы ударов российских тактических комплексов «Искандер», которые дислоцированы в Калининградской области. Об этом 2 апреля сообщает немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна.

Комплекс ПРО THAAD U.S. Missile Defense Agency

По словам последнего, ракеты комплексов «Искандер» могут нанести удар почти по всей территории Западной Европы и у Германии на данный момент нет от них надежной защиты.

«Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы разрабатывать эти системы (ПРО – ред.) самостоятельно, потому что известно, что угроза ракетного нападения уже существует», — сказал Цорн.

При этом генеральный инспектор бундесвера не уточнил названия таких систем ПРО, однако, как предполагает издание, это могут быть израильские Arrow 3 или американские THAAD.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение.

Читайте также: В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на газ из РФ