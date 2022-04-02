ФРГ может закупить у Израиля или США системы ПРО для защиты от России
Берлин, 2 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В настоящее время власти Германии ведут изучение возможности закупки систем противоракетной обороны (ПРО) у США или Израиля для того, чтобы защититься от угрозы ударов российских тактических комплексов «Искандер», которые дислоцированы в Калининградской области. Об этом 2 апреля сообщает немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна.
По словам последнего, ракеты комплексов «Искандер» могут нанести удар почти по всей территории Западной Европы и у Германии на данный момент нет от них надежной защиты.
«Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы разрабатывать эти системы (ПРО — ред.) самостоятельно, потому что известно, что угроза ракетного нападения уже существует», — сказал Цорн.
При этом генеральный инспектор бундесвера не уточнил названия таких систем ПРО, однако, как предполагает издание, это могут быть израильские Arrow 3 или американские THAAD.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент федерального союза немецкой промышленностиЗигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение.
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