Ялуторовск, Тюменская область, 2 апреля 2022, 09:14 — REGNUM Житель Ялуторовска Тюменской области отдан под суд за убийство своего знакомого, который считался пропавшим без вести. Об этом информирует региональное управление СКР.
По данным следствия, 22 июня 24-летний гражданин убил своего собутыльника. Он нанёс 34-летнему мужчине не меньше 18 ударов кулаками, а тело сбросил в овраг и засыпал песком.
Пропавшего долгое время искали, но безуспешно. Тем не менее затем удалось выйти на след подозреваемого. Вину в содеянном он признал полностью. Теперь материалы дела переданы в суд, который и решит его судьбу на ближайшие годы.