Ялуторовск, Тюменская область, 2 апреля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Житель Ялуторовска Тюменской области отдан под суд за убийство своего знакомого, который считался пропавшим без вести. Об этом информирует региональное управление СКР.

Freesmi.by Суд

По данным следствия, 22 июня 24-летний гражданин убил своего собутыльника. Он нанёс 34-летнему мужчине не меньше 18 ударов кулаками, а тело сбросил в овраг и засыпал песком.

Пропавшего долгое время искали, но безуспешно. Тем не менее затем удалось выйти на след подозреваемого. Вину в содеянном он признал полностью. Теперь материалы дела переданы в суд, который и решит его судьбу на ближайшие годы.