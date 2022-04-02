Элиста, , 09:13 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, в Элисте состоится открытие фестиваля тюльпанов. В этом году он пройдёт в новом формате, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Красные тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В течение месяца у всех гостей республики будет возможность познакомиться с культурой и историей Калмыкии, полюбоваться тюльпанами и насладиться красотой нашей природы», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится на площади Победы. В течение месяца на различных площадках Калмыкии будут проходить мастер-классы, выставки, концерты творческих коллективов, гастрономический и молодёжный фестиваль, будут работать аттракционы.

К фестивалю также подготовлены экомаршруты.