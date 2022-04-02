Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусом, 10 были госпитализированы в медицинские учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

Всего к 2 марта в ковидных стационарах республики лечатся 262 пациентов, состояние 180 из которых осложнено внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 54 тяжёлых больных, 16 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 385 коек: занято –262, свободно – 123 койки. Занятость коечного фонда составляет 68,1%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 134 542. Выздоровели к настоящему времени 126 542 человека, в том числе 1506 за сутки. Жертвами COVID-19 в республике стали 2966 человек (+1 за сутки).