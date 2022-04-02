Нью-Дели, 2 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Комиссия Индии по конкуренции (CCI) опубликовала результаты предварительного расследования в отношении корпорации Google, которую заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом 2 апреля сообщает портал Engandet.

Shawn Collins Google

Автор статьи отмечает, что особую озабоченность в Индии вызывает вариант развития событий, при котором система оплаты Google Pay может отобрать рынок у конкурентов PhonePe и Paytm, также относящихся к системе United Payments Interface (UPI, позволяет пользователям списывать средства напрямую с банковских счетов через адрес электронной почты). Некоторые эксперты высказывают опасения, что поскольку Google контролирует Play Store, то имеет возможность захватить всю экосистему цифровых платежей в Индии.

Антимонопольное ведомство страны, в частности, отметило в докладе, что система выставления счетов Google Play Store для разработчиков приложений является «несправедливой и дискриминационной», кроме того, оно повторило в докладе опасения по поводу UPI. Отметим, что доклад является предварительным и CCI продолжит расследование в отношении Google. После того, как его результаты будут обнародованы, власти Индии могут оштрафовать IT-гиганта или заставить его изменить политику.

Для справки: впервые CCI обвинила Google в недобросовестной конкуренции в сентябре 2021 года. Тогда антимонопольный орган заявил, что из-за действий корпорации её конкуренты теряют интерес к разработке и продаже устройств, работающих под управлением альтернативных версий операционной системы Android.