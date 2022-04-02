Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Власти США вместе со своими союзниками намерены способствовать передаче Киеву советских танков. Об этом 2 апреля сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным последнего, Вашингтон впервые с начала боевых действий на Украине станет посредником передачи Киеву по просьбе Владимира Зеленского танков советского производства и эти поставки будут начаты в течение ближайшего времени.

В то же время, источник не стал уточнять количество танков и страны, откуда они должны поступить Киеву, указав, что названные бронемашины позволят киевскому режиму наносить «артиллерийские удары на дальние расстояния против российских целей в Донбассе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики за час обстреляли три населенных пункта в ДНР.

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