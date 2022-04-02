Москва, , 09:07 — REGNUM Российские специалисты получили первые научные результаты наблюдений отечественного телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского на астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» после остановки немецкого телескопа eROSITA. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук.

Космическая обсерватории «Спектр-РГ» Technologiya.ru

Космический аппарат «Спектр-РГ» запущен в июле 2019 года. На борту обсерватории установлены два телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Отечественный телескоп предназначен для наблюдений в жёстком рентгеновском диапазоне, немецкий — в мягком.

26 февраля немецкая сторона перевела телескоп eROSITA в спящий режим на фоне санкций введённых правительством ЕС в отношении российских предприятий космической отрасли. После этого российские специалисты скорректировали программу телескопа ART-XC, чтобы обеспечить его независимую работу.

Новая программа состоит из четырёх направлений: глубокий обзор плоскости нашей Галактики, исследование отдельных объектов, изучение нерегулярно-переменных) источников и наблюдение миллисекундных пульсаров.

«Мы сейчас фактически перешли в режим наблюдений, который планировался начать в 2024 году. Мы уже получили за 2 года результаты мирового уровня и в настоящее время перешли к фазе наблюдений точечных источников и регионов неба, для которых определяющим инструментом является телескоп ART-XC», — объяснил заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН Александр Лутовинов.