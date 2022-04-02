Оренбург, 2 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области три человека погибли в результате выезда легкового автомобиля в кювет, заполненный талыми водами. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Трагедия произошла на 63-м километре дороги Оренбург — Беляевка. Там, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением машиной Skoda Octavia. В результате он и два ребёнка погибли.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента.