Берлин, , 09:03 — REGNUM ФРГ не будет задействовать свои силы на территории Украины. Об этом 2 апреля заявил генинспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн.

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«В силе то, что говорили и федеральный канцлер (Германии — прим.), и лидер США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать свои силы на территории Украины», — отметил он.

Ранее президент федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ — это может поставить отрасль в безвыходное положение.

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