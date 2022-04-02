Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону прокуратура через суд обязала чиновников администрации Первомайского района отремонтировать дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Яма

В ходе проверки выяснилось, что покрытие проезжей части на улицах Российской, Троллейбусной и Каскадной не соответствует установленным требованиям. Дороги имеют множество ям и выбоин, что может спровоцировать рост числа аварий, а, значит, угрожает жизни и здоровью водителей и пешеходов. При этом власти не предприняли мер, чтобы исправить ситуацию.

Главе администрации Первомайского района внесено представление. В суд было направлено исковое заявление с требованием привести дороги в нормативное состояние. Суд удовлетворил требования прокуратуры.