Красноярск, 2 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Красноярске начнётся суд по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по краю, в совершении преступления обвиняют начальника цеха хлебобулочных изделий ООО «Глютен».

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По данным следствия, 13 января 2022 года журналисты приехали на территорию завода для проверки жалоб потребителей. Однако снять полноценный материал они так и не смогли.

«При попытке входа журналиста в производственный цех подозреваемая… с целью недопущения фиксации нарушений в области санитарно-эпидемиологической обстановки в организации, допущенных сотрудниками ООО «Глютен», ограничила вход журналиста в помещение цеха, применив в отношении неё физическую силу», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.