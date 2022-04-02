Курган, , 08:55 — REGNUM В Кургане врач одного из медицинских учреждений отдана под суд за получение взяток. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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По данным следствия, ещё в 2019 году эта дама получила через посредников не меньше девяти взяток от призывников. Взамен от неё ожидали медицинских заключений о наличии заболеваний, которые освобождают от несения службы. У призывников таких заболеваний фактически не было.

В результате медика-коррупционера задержали. Она признала вину. В ближайшее время её судьбу решит суд.