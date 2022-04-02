Сеул, 2 апреля 2022, 08:52 — REGNUM В Южной Корее приступят к обсуждению минимального размера труда (МРОТ) на 2023 год на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Южнокорейские воны
Южнокорейские воны

По их словам, министерство обратилось в Комиссию по минимальной заработной плате с просьбой начать обсуждение вопроса об установлении уровня МРОТ на 2023 год.

Известно, что комиссия проведет свое первое пленарное заседание 5 апреля.

Ожидается, что в этом году споры между представителями рабочих и работодателями будут особенно жесткими, поскольку это будут первые подобные переговоры при администрации нового президента Южной Кореи.

Напомним, что в 2018 году МРОТ в Южной Корее подняли на 16,4%, в 2019 году — на 10,9%, в 2020 году — на 2,9%, в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 5,1%.