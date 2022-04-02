Москва, , 08:50 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева, известная по исполнению ролей в таких фильмах как «Экипаж» (1979), «Россия молодая» (1981−1982) и «Чародеи» (1982), ушла из жизни 1 апреля после продолжительной болезни.

Александра Яковлева в фильме «Экипаж»

Будущая актриса родилась 2 июля 1957 года в городе Калининграде, ее родная фамилия была Иванес и она взяла творческий псевдоним — «Александра Яковлева» по фамилии своего деда.

Театральную карьеру начинала в театре «Суббота» и в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс народного артиста СССР Игоря Владимирова).

Уже первая роль в кино — в фильме «Экипаж», принесла актрисе известность и в 1980-е она стала одной из популярных актрис отечественного кино. Яковлева также снялась в таких популярных фильмах, как «Чародеи» (1982), сериал «Россия молодая» (1981−1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и др., сыграв в общей сложности в кино более 30 ролей.

В 1993-м ушла из кинематографа и с 1993 по 1997 была председателем комитета по культуре и туризму при мэрии Калининграда, а также вице-мэром города. С 1994 по 1997 год являлась президентом международного кинофестиваля стран Прибалтики «Янтарная пантера», последний перестал существовать с момента ухода Яковлевой с поста вице-мэра Калининграда.

Далее была главой службы по управлению качеством и персоналом в санкт-петербургском аэропорту «Пулково», заместителем начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу, а также заместителем генерального директора дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги» и начальником «Пригородной железнодорожной компании» в Калининграде.

Осенью 2016 года ее избрали депутатом городского калининградского совета от партии «Яблоко», также в этом году она снялась в ремейке фильма «Экипаж», сыграв авиационную чиновницу большого ранга. 1 апреля 2022 года скончалась после продолжительной болезни.