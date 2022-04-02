Звериноголовское, Курганская область, , 08:48 — REGNUM В Курганской области житель села Звериноголовское осуждён за насилие в отношении полицейского. Об этом сообщает областное управление СКР.

В суде

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По данным следователей, в ноябре он, будучи пьяным, попал в поле зрения сотрудников полиции. На требования проследовать в отдел отреагировал агрессивно — на крыльце здания ударил одного из полицейских рукой в голову.

Суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему придётся в колонии строгого режима.