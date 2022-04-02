Звериноголовское, Курганская область, 2 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Курганской области житель села Звериноголовское осуждён за насилие в отношении полицейского. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com В суде

По данным следователей, в ноябре он, будучи пьяным, попал в поле зрения сотрудников полиции. На требования проследовать в отдел отреагировал агрессивно — на крыльце здания ударил одного из полицейских рукой в голову.

Суд назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему придётся в колонии строгого режима.