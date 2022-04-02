Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Ростовской области с установлением сухой тёплой погоды регистрируют всё больше ландшафтных пожаров. В марте их число выросло в пять раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

Так, на первый весенний месяц пришлось 1211 пожаров, 879 из которых — ландшафтных (трава, мусор). Этот показатель в пять раз больше по сравнению с прошлым годом. Только в течение рабочей недели огнеборцы выезжали на 29 возгораний травы и камыша. Площадь, пройденная огнём, превысила 1 гектар.

В целях профилактики природных пожаров в Ростовской области проводятся межведомственные рейды, составлено 168 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму более 1,5 млн рублей.