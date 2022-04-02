Горно-Алтайск, 2 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай определились с датой начала заготовки лесных пищевых ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Папоротник

Согласно документу, утверждённому в минприроды республики, черемшу жители большинства районов смогут собирать в мае и первой половине июня. Побеги папоротника разрешено собирать с 10–20 мая по 15–30 июня в зависимости от района.

«В случае нарушения правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, предусмотрено административное наказание», — добавили в правительстве.