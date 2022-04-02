Каргаполье, Курганская область, , 08:42 — REGNUM Житель Ленинградской области предстанет в Курганской области перед судом за жестокое избиение человека, совершённое в 2003 году. Об этом сообщает зауральское управление СКР.

Следственный комитет

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Преступление было совершено на территории Каргапольского района. По данным следствия, 23 декабря в рабочем посёлке Каргаполье в больнице скончался мужчина 1952 года рождения. Оказалось, что на улице подозреваемый жестоко его избил.

Примечательно, что тогда подозреваемого проверяли на причастность к этому преступлению, но доказательств его вины найдено не было. Сейчас следователям удалось установить его вину. Сам он тоже признаёт, что совершил преступление, и раскаивается.