Донецк, , 08:41 — REGNUM ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н. п. Ленинское – н. п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибра 82 мм; 08:10 — н. п. Новгородское — н. п. Железная Балка: выпущено 6 мин калибра 82 мм, 4 гранаты СПГ; 08 : 17 — н. п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк.

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