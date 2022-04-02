Владивосток, , 08:39 — REGNUM Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Герой России Алдар Цыденжапов» провёл в акватории залива Петра Великого учения по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Гремящий» (однотипный с корветом «Герой России Алдар Цыденжапов») Mil.ru

Манёвры проходили в одном из районов залива Петра Великого, где экипажем корабля были отработаны алгоритмы действий при отражении воздушного нападения условного противника.

пресс-служба ТОФ «Расчёты ПВО корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» своевременно обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили воздушные объекты в зоне досягаемости средств ПВО».

Атакующего условного противника изображал многоцелевой истребитель Су-30СМ Морской авиации ТОФ, который выполнил несколько учебных «боевых» заходов на корвет.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Матуа Курильской гряды прошли учения берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота по пресечению попытки нарушения государственной границы «вражеским» кораблём.

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