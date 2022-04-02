Лондон, , 08:36 — REGNUM Британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями ВС России при их передаче Украине. Об этом 2 апреля заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер.

«Это новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно они будут являться законными целями для наших ВС в случае, если они будут пересекать границу Украины», — отметил он в беседе с ТАСС.

Келин пояснил, что в Британии до сих пор считают, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скоро освободит Мариуполь.