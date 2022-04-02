Абакан, , 08:35 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 108 человек выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Permkrai.ru

Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, либо с профилактической целью.

«3 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 1 – при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за последние четыре дня составил 0,8. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 32 983 случая инфицирования.