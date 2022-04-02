Южноуральск, Челябинская область, , 08:34 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области полицейские раскрыли кражу велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Велосипед

Andrew Dressel

По данным полиции, транспортное средство было угнано из общежития на улице Космонавтов. А в ходе оперативных мероприятий его обнаружили в одном из комиссионных магазинов. Оказалось, что ранее судимый подросток 2005 года рождения похитил велосипед и передал своему знакомому для сбыта. Деньги они поделили и потратили.

Средство передвижения уже возвращено владельцу. А в отношении похитителей возбуждены уголовные дела. Пока этих граждан отпустили под подписку о невыезде.