Ростов-на-Дону, , 08:34 — REGNUM Сегодня, 2 апреля, в день матча «Ростов» — «Нижний Новгород» в Ростове-на-Дону запустят дополнительный транспорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

В связи с матчем, который состоится на стадионе «Ростов Арена», с 15:00 до 19:00 мск будет организована работа дополнительного графика на муниципальном маршруте №39. Автобусы будут курсировать по укороченной схеме — до остановочного пункта «Городской пляж». В непосредственной близости от стадиона организован остановочный пункт «Аллея Ростов Арена», через который проходят три автобусных маршрута.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 16:30 мск.