Пекин, 2 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Крупнейший китайский производитель внедорожников Great Wall Motor не планирует уходить с российского рынка, заявил секретарь совета директоров компании Сюй Хуэй. Об этом пишет газета Nikkei Asia.

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Хуэй сообщил, что компания намерена продолжить бизнес в России в ближайшее время с возможным расширением инвестиций в долгосрочной перспективе. При этом он признал, что руководству компании может потребоваться внести некоторые коррективы в планы по развитию бизнеса в России из-за экономических санкций.

Секретарь совета директоров Great Wall добавил, что в России сохраняется спрос на автомобили этой марки, несмотря на недавнее падение продаж из-за колебаний курса рубля. Россия является крупнейшим иностранным рынком сбыта для этого китайского производителя.

В 2019 году компания Great Wall запустила завод в 200 км от Тулы мощностью до 80 тысяч автомобилей в год. Это предприятие стало первым заводом Great Wall за пределами Китая.

После начала специальной военной операции на Украине правительства США, ЕС и ряда других стран ввели антироссийские санкции. Ряд иностранных автопроизводителей, включая Toyota Motor, Volkswagen и General Motors, объявили о приостановке деятельности в России.