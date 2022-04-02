Киев, , 08:31 — REGNUM Детали удара двух вертолетов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде, который произошел накануне, отказался обсуждать Владимир Зеленский 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В ходе беседы журналист Брет Байер задал Зеленскому вопрос о том, были атака украинской стороны по «военному» объекту на российской территории.

«Я не обсуждаю свои приказы в качестве верховного главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — сказал в ответ Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли из артиллерии Горловку и Донецк.