Кызыл, , 08:26 — REGNUM Врачи из Тувы поедут в качестве добровольцев в военные госпитали, чтобы лечить российских солдат, раненных в ходе спецоперации. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Врачи-добровольцы из Тувы Цитата из видео на странице Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

«По зову сердца наши врачи вызвались добровольцами отправиться на работу в военных госпиталях спасать российских солдат, получивших ранения в борьбе с нацистами. Ими движет желание помочь своей стране, и принятое ими решение — это обдуманный и взвешенный шаг», — отметил он.

В составе группы хирурги, травматологи, реаниматологи-анестезиологи и так далее. По словам словам главы, медиками помогли с подготовкой и собрали всё необходимое.

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