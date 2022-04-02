Сеул, , 08:26 — REGNUM Администрация действующего президента Южной Кореи потребовала извинений от переходного комитета избранного главы государства Юн Сок Ёля за то, что он обвинил уходящую администрацию во вмешательстве в назначение нового гендиректора судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Об этом 1 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой заявление помощника действующего президента по связям с общественностью Пак Су Хёна.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительство Мун Чжэ Ина «никогда не участвовало в кадровых назначениях частных компаний».

Напомним, что 31 марта заместитель официального представителя переходного комитета Вон Иль Хи заявил, что комитет намерен попросить государственного аудитора изучить вопрос о назначении Пак Ду Сона, друга младшего брата действующего главы государства, генеральным директором судостроительной компании, находящейся под контролем правительства.

Пак Су Хён назвал данные замечания «оскорбительными» и потребовал от комитета «вежливых извинений». Он добавил, что комитет подставил под удар усилия президентов по обеспечению плавного перехода власти.

По структуре собственности DSME считается квазигосударственной фирмой. Крупнейшим акционером судостроительной компании является Корейский банк развития (KDB), находящийся в ведении правительства страны.

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