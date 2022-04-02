Октябрьский район, Ростовская область, , 08:26 — REGNUM Один человек погиб, ещё один получил травмы в результате ДТП в Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожная авария со смертельным исходом случилась вечером 1 апреля в Октябрьском сельском районе. На четвёртом километре участка от автодороги Новочеркасск — Каменоломни до Шахты — Раздорская водитель Lada Kalina, предположительно, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП водитель Lada Kalina получил смертельные травмы, водитель иномарки была госпитализирована.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.