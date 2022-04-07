Подробности о том, как продвигается военная спецоперация России на Украине, читайте в трансляции ИА REGNUM .

Публичные заявления вояк и политиков всех мастей — свидетельство того, что у России много врагов, что её хотят уничтожить. Но нацисты были разгромлены в Великую Отечественную войну, будут разбиты и сейчас: «Победа будет за нами!».

Почти ежедневно вскрываются новые чудовищные факты об издевательствах над пленными, надругательствах над погибшими и другие зверства. ВСУ, отступая, оставляют за собой заминированные земли, здания, транспортные средства, игрушки…

Несмотря на огромное санкционное давление и русофобскую истерию, военная спецоперация России по денацификации Украины продолжается. Как бы всем ни хотелось её скорейшего завершения, нашей армии приходится считаться с циничным поведением нацистов и украинских боевиков, которые остервенело обстреливая территории Донбасса, прикрываются своим же населением — даже детьми убитых ими родителей.

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Детали удара двух вертолетов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде, который произошел накануне, отказался обсуждать Владимир Зеленский 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News.

Британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями ВС России при их передаче Украине. Об этом 2 апреля заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин .

Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины — генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн.

— Это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности.

Сложившие оружие в ЛНР украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию. По словам омбудсмена Виктории Сердюковой , речь идет о солдатах регулярных войск. Они сами признают, что стреляли по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Читайте также: ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В результате обстрела н.п. Первомайск повреждено четыре жилых дома и газопровод.

Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано три обстрела по двум населенным пунктам Республики (н.п. Первомайск, н.п. Донецкий).

Великобритания занимает наиболее агрессивную позицию из всех западных партнёров Украины и настойчиво рекомендует Киеву не вести переговоры с Россией — Times.

Экс-глава Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майор Леонид Пята попытался выехать в Венгрию на автомобиле по поддельным документам с отметкой о «непригодности к военной службе». Задержан украинскими пограничниками.

На эти цели направлено 300 миллионов долларов, заявил представитель Пентагона Джон Кирби . По его словам, в пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные транспортные средства, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулемёты, медицинские средства.

В ночь на 2 апреля более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань, сообщили в пресс-службе правительства Татарии.

Сегодня, 2 апреля, Большой театр спектаклем «Спартак» начинает благотворительную акцию, направленную на поддержку беженцев из Донбасса и семей погибших в ходе специальной военной операции военных, сообщила пресс-служба театра.

Разжигание конфликтов соответствует стратегическим потребностям США. Если призыв Украины о предоставлении гарантий безопасности удовлетворят, будет создана новая модель международной гарантии безопасности, что будет означать ослабление роли США и НАТО, полагает Global Times.

Как отмечает издание, именно по этой причине Штаты отказываются предложить Украине гарантии безопасности. Позитивные сигналы, такие как отвод войск с Киевского и Черниговского направлений, «явно не то, чего хотят США», говорится в публикации, так как Вашингтон не хочет мирного сосуществования Москвы и Киева.

США не хотят мирного урегулирования украинского конфликта: он нужен Вашингтону для расширения контроля над Брюсселем и ослабления Москвы, пишет Global Times.

Китай не является стороной украинского кризиса, его нормальные торговые отношения с другими странами не должны быть затронуты — МИД КНР.

Пентагон заявил о выделении Украине новой партии оружия на 300 миллионов долларов. Среди прочего:

Читайте также: ФРГ не будет задействовать свои силы на территории Украины

ФРГ не будет задействовать свои силы на территории Украины. Об этом 2 апреля заявил генинспектор ВС ФРГ Эберхард Цорн .

Власти США вместе со своими союзниками намерены способствовать передаче Киеву советских танков. Об этом 2 апреля сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.

«Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все», — заявил он в интервью американскому телеканалу Fox News.

Германия изучает возможность закупки систем противоракетной обороны в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от угрозы ударов российскими ракетами «Искандер», дислоцированными в Калининграде, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.

— Запад продолжает толкать Украину в пропасть. Вот вам еще оружие, вот вам еще бронемашины. Украину продолжают забрасывать ПТРК и ПЗРК, тянут все советское, что есть в закромах НАТО. Все ради того, чтобы чуть дольше можно было воевать с русскими чужими руками и черт с ним, что эти руки отрубят, запад готов воевать с Россией до последнего украинца. Вам самим там не обидно? Вы пушечное мясо НАТО, а рулят вами лицедеи.

ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества», — заявили в ведомстве.

Еще два уголовных дела о жестоком обращении с мирным населением и о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств возбудил СК РФ после новых обстрелов ВСУ населенных пунктов в Донбассе.

Кадры награждения российских десантников, который проявили мужество и героизм в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины, в пункте дислокации ВДВ РФ в Киевской области, обнародовало 2 апреля Минобороны (МО) РФ.

СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР.

Подробности в материале: За сутки из Мариуполя эвакуированы 588 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

ДНР 2 апреля. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 16 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной раннее части н.п. Мариуполь:

Отказ властей США от поставок Киеву военных самолетов и ракет может стать причиной сомнений в готовности Вашингтона оказывать помощь украинской власти. Об этом 2 апреля заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Жители части районов города Рубежное в ЛНР, на окраинах которого идут бои, из-за обстрелов остались без газоснабжения.

Подробности в материале: Вооруженные силы РФ приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР

Вооруженные силы (ВС) РФ начали гуманитарное разминирование территории ЛНР. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.

— У детей ветрянка, зеленки даже было не найти, аптеки разбили, — говорит местная жительница.

Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области: 45 тонн продуктов раздали жителям города, которые несколько дней находились без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости.

Читайте подробнее: За сутки на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 40 человек. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В Россию эвакуировали ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает 2 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Волонтерская группа «Москва-Донбасс», совместно с Управлением Народной милиции ДНР, оказали гуманитарную помощь пожилым гражданам Волновахи. Благодарные жители рассказали, что украинские военные не только не оказывали помощь мирному населению, но и считали что такового в городе не существует с 2014 года.

ВСУ обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Читайте также: В ходе боестолкновений в ЛНР ВСУ потеряли 30 человек и 4 танка за сутки

В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 2 апреля заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко .

Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова .

Соединённые Штаты не заинтересованы в том, чтобы в России произошла смена власти. Об этом 2 марта заявила американский вице-президент Камала Харрис в интервью телеканалу MSNBC.

Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Читайте подробнее: ВС РФ вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

«Генеральный прокурор ЛНР передал детям в Рубежное сладкие подарки. Но когда мы приехали, по больнице отработал украинский танк. Ранения получили наши бойцы», — говорит он.

В Рубежное детям привезли сладости и попали под обстрел, сообщил каналу «Донбасс решает» рассказал президент донбасского отделения мотоклуба «Ночные волки» Виталий Кишкинов .

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Подробности в материале: С начала проведения операции на Украине уничтожены 124 самолета

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 84 вертолета ВСУ. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Об этом: В Белгороде после пожара на нефтебазе контролируют состояние воздуха

Мониторинг состояния воздуха в Белгороде после пожара на нефтебазе будет вестись в течение ближайшей недели. Об этом 2 апреля в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков .

Подробности в материале: За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР

За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Вхождение Украины в состав Евросоюза без вступления в Североатлантический альянс (НАТО) невозможно, так как это взаимозависимые организации. Об этом 2 апреля написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Подразделения ВС ДНР овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Спецоперация Вооруженных сил (ВС) России по денацификации и демилитаризации Украины может «похоронить» мировую гегемонию США и способствовать окончанию доминирования американского доллара. Об этом 2 апреля пишет китайская газета Global Times (GT).

ДНР располагает данными о переброске властями Киева в поселок к северу от Донецка вооруженного отряда запрещенной в России националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ообщает Эдуард Басурин.

Пожар на нефтебазе в Белгороде 01.04.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM.

За 45 дней эскалации в ДНР погибли 72 мирных жителя, пострадали 949, в том числе 59 детей, заявили в представительстве республики.

Рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказываются участвовать в перевозке военной бронетехники США и НАТО из порта Александруполис к украинской границе, руководство компании оказывает на них давление, сообщает информационный портал Компартии Греции (КПГ).

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ обстреляли Докучаевск. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Об этом: Троих жителей Ингушетии уличили в дискредитации Вооруженных сил РФ

В Ингушетии привлекли к ответственности троих местных жителей, распространявших заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины.

11:46 02.04.2022

ДНР 2 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

[[[list-6]]]

Цитата @DNR_SCKK.

11:47 02.04.2022 Минобороны Украины обратилось к Франции, Германии и Великобритании с просьбой о передаче на безвозмездной основе армейских внедорожников Land Rover Defender (200 ед.), Mercedes Benz W461 и UNIMOG 1300L (250 ед. и 120 ед.), VBL Panhard (250 ед.). От своих американских покровителей Киев, помимо остального, хочет получить ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger в определяемых Вашингтоном количествах, 250 пикапов и не менее 60 ударных БПЛА.

11:51 02.04.2022 ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК. Об этом: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град»

11:54 02.04.2022 Украинские боевики в Мариуполе оказались «загнанными в угол», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Читайте также: Кадыров: украинские боевики «загнаны в угол» в Мариуполе

12:15 02.04.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, отметив, что они всегда нацелены на продолжение дружеского разговора. Читайте также: Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

12:19 02.04.2022 Петровский район Донецка обстрелян со стороны ВСУ снарядами калибра 122 мм. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК. Об этом: Петровский район Донецка обстрелян со стороны ВСУ

12:23 02.04.2022 ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины. Об этом 2 апреля заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Подробности в материале: Минэкономики ФРГ — против наращивания военной поддержки Украины

12:32 02.04.2022 Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в ЕС словами, приписываемыми экс-премьер-министру Виктору Черномырдину. Читайте подробнее: Медведев напомнил байку с Черномырдиным о том, когда Киев вступит в ЕС

12:35 02.04.2022 Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл на территорию ДНР с рабочим визитом. Читайте подробнее: Глава Южной Осетии Бибилов прибыл в ДНР

12:49 02.04.2022 Посылки для бойцов 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии отправлены из Тульской области в зону специальной военной операции на Украине. Читайте подробнее: Тульская область отправила посылки для участников спецоперации

12:54 02.04.2022 СК России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме Мариуполя. Читайте также: СК России возбудил дело по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя

13:06 02.04.2022 «Народный губернатор» Донбасса Павел Губарев сейчас служит простым рядовым. Он наводчик-заряжающий на зенитке. Губарев рассказал RT, почему взял в руки оружие: «Причин очень много. Погибшие друзья в Донбассе, культурное насилие, которому я подвергался с детства, украинизация… Зверства, которые я вижу сейчас, — это следствие того культурного бархатного насилия… из русских людей делали украинцев, заставляли ненавидеть свой же народ». По его мнению, завершать всё нужно было ещё восемь лет назад малой кровью: «Эти восемь лет сыграли им на пользу. Сейчас мы сталкиваемся с ожесточённым сопротивлением. Это война, а не лёгкая прогулка, поэтому придётся пролить кровь, и свою, и чужую, но мы добьёмся победы. Мы перепишем учебники истории и уберём оттуда всю русофобию».

13:06 02.04.2022 Горловка. Донецкая область. dnronline.su.

13:08 02.04.2022 В Конгрессе США заявили, что Байден не преследует интересы американцев на Украине. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в добыче огромных запасов украинского лития и в желании президента Байдена «сдерживать» Россию. «Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта. Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — написала она в своем Twitter.

13:09 02.04.2022 Греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис к границам Украины. Об этом 2 апреля передает информационный портал компартии Греции. Подробности в материале: Греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику НАТО

13:09 02.04.2022 СК РФ возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме города Мариуполя.

13:14 02.04.2022 Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ. Читайте подробнее: Ракетные крейсеры ВМФ РФ провели учения в Средиземном море

13:14 02.04.2022 Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из «Градов», чтобы обвинить в этом российских военных, рассказал бывший младший сержант неонацистского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России (РИА Новости).

13:16 02.04.2022 Уполномоченный по правам человека в России находится с рабочей поездкой в Крыму. Омбудсмен заявила, что условия содержания военнопленных строго соответствуют нормам международного права. Москалькова подчеркнула, что солдаты ВСУ обеспечены всем необходимым. Также им оказывается высококвалифицированная медпомощь. В сообщении пресс-службы уполномоченного говорится, что пленные не жалуются на условия содержания и подчёркивают, что встретили человеческое отношение с российской стороны.

13:21 02.04.2022 ДНР 2 апреля. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрелов со стороны ВФУ следующих населенных пунктов: Петровский район г. Донецка: — ул. Окраинная, 4, 6. поселок Петровского машиностроительного завода: — ул. Менделеева, 3. н.п. Александровка: — ул. Ленина, 21. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

13:21 02.04.2022 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе, сообщает 2 апреля пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: Возбуждено уголовное дело по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя

13:24 02.04.2022 С условиями содержания военнослужащих Украины ознакомилась во время своей рабочей поездки в Крым уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала об этом 2 марта. Подробности в материале: Москалькова рассказала, как в Крыму содержат военных Украины

13:27 02.04.2022 [[[video-0]]] Представитель пресс-службы УНМ ДНР, пробираясь в глубь по брошенным позициям ВСУ, показывает подтверждающие кадры того, что силы Украины деморализованы, они переодеваются в гражданскую одежду бросая форму и вооружение.

13:32 02.04.2022 Акция «Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, состоялась 1 апреля на площади Павших борцов в городе Камызяке Астраханской области, сообщила пресс-служба облдумы. В мероприятии приняли участие председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов. Об этом: В Астраханской области провели акцию в поддержку российских военных

13:37 02.04.2022 Заявление Генштаба Украины о военной активности в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не соответствует действительности. Об этом 2 апреля говорится в сообщении пресс-службы МИД Приднестровья. Читайте также: В Приднестровье опровергли заявление Киева о военной активности в регионе 13:46 02.04.2022 Чеченские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, выставили свой счет за каждого раненого чеченца. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в отместку за получившего даже малейшее ранение, уничтожаются десять неонацистов. Подробности в материале: Кадыров заявил об уничтожении десяти бандеровцев за одного раненого чеченца

13:50 02.04.2022 Зеленский мог избежать конфликта, но отказался это сделать. The Wall Street Journal пишет, что на Мюнхенской конференции по безопасности, куда Зеленский приехал 19 февраля, канцлер Германии Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. «Он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Пакт подпишут Путин и Байден, которые совместно гарантируют безопасность Украины. Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО». Ну если б он согласился, вопрос Донбасса бы так и остался нерешенным. Цитата канала @sashakots.

13:53 02.04.2022 Фейк: Российских призывников отправят на территорию Украины для участия в спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Правда: Владимир Зеленский продолжает лгать: в этот раз он специально перешел на русский язык в своем обращении для того, чтобы оказать психологическое давление на россиян, в первую очередь, на родственников парней, которые отправятся на срочную службу в армию. Мы уже не один раз говорили, что солдаты срочной службы не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что срочников и резервистов для участия в спецоперации не привлекут. Этой весной призовут только 134,5 тысячи юношей — это меньше, чем год назад. Ранее мы разбирали другие манипуляции Зеленского: про якобы атаку на Бабий Яр и синагогу в Умани, про российские мины в акватории Черного моря и сразу несколько ложных тезисов, которые президент Украины озвучил в интервью российским оппозиционным СМИ. Цитата канала «Война с фейками».

13:58 02.04.2022 Минобороны РФ для размещения сложивших оружие военных ВСУ предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму. Об этом 2 апреля сообщили в российском военном ведомстве. Читайте также: Минобороны РФ предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным

14:01 02.04.2022 Италия готова стать гарантом по Украине — глава МИД Италии.

14:01 02.04.2022 Рамзан Кадыров: «За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней. Даже малейшая царапина наших воинов не остается без неминуемого возмездия!»

14:03 02.04.2022 Намерение властей Украины вступить в состав Евросоюза прокомментировал шуткой, приписываемой бывшему главе правительства России Виктору Черномырдину, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом: Медведев вспомнил шутку Черномырдина о желании Киева вступить в ЕС

14:09 02.04.2022 Путин по телефону проинформировал президента Казахстана Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса и переговорах российских и украинских представителей, сообщили в Кремле.

14:09 02.04.2022 Мариyполь. ДНР. Народная милиция ДНР.

14:11 02.04.2022 Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщили в ведомстве.

14:11 02.04.2022 Пресс-служба президента Казахстана о разговоре Путина и Токаева: высказано общее понимание важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

14:20 02.04.2022 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела вооружёнными силами Украины территории Белгородской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 2 апреля. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Подробности в материале: СК возбудил уголовное дело по факту теракта ВСУ в Белгороде

14:24 02.04.2022 Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине

14:27 02.04.2022 Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин. Об этом: Минобороны Турции заявило об отсутствии угрозы для судов в Черном море

14:32 02.04.2022 Уголовное дело о теракте по факту авиаудара киевских боевиков по нефтебазе в Белгороде возбудил Следственный комитет России. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба СК РФ. Читайте также: СК возбудил дело о теракте после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде 14:45 02.04.2022 Террористический акт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области был предотвращен спецназом Росгвардии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи на Украине

14:47 02.04.2022 В течение двух недель по субботам мы доставляли гуманитарные материалы в места проживания беженцев. Об этом сообщил автор ИА REGNUM и гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу.

15:01 02.04.2022 Сад в честь погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Героя России, младшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова высадили в Махачкале волонтёры, школьники, учителя и родственники военного, сообщает 2 апреля ИА REGNUM. Подробности в материале: В Дагестане высадили деревья в память о погибшем на Украине Герое России

15:15 02.04.2022 По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по ул. Путь Социализма, пострадала женщина. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Читайте подробнее: В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке пострадала женщина

15:20 02.04.2022 Власти Чехии выдали почти 255 тыс. виз беженцам с Украины, позволяющих получить убежище в республике, сообщает 2 апреля МВД страны в Twitter. Подробности в материале: Чехия выдала почти 255 тыс. виз украинским беженцам

15:35 02.04.2022 В ходе поездки на Крымский полуостров уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам, идеальными. Читайте также: Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными

15:56 02.04.2022 С предложением издать фетву для мусульман в связи с ситуацией на Украине, во избежание провокаций со стороны украинских нацистов, выступил 2 апреля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в своем телеграм-канале. Об этом: Крымские татары предложили издать фетву в связи с ситуацией на Украине

15:57 02.04.2022 Третьей звездой североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в марте был признан российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба НХЛ. Подробности в материале: Голкипер «Флориды» Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ

16:17 02.04.2022 Населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: Украинские силовики обстреляли Васильевку в ДНР

16:41 02.04.2022 Инфраструктуру Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожают украинские силовики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 2 апреля избранный в 2015 году городским головой Рубежного Сергей Хортив журналистам. Читайте также: В ЛНР сообщили, что украинские силовики уничтожают инфраструктуру Рубежного

16:55 02.04.2022 Основные вопросы безопасности Вашингтону и Москве необходимо продолжать обсуждать. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан на странице в социальной сети. Читайте подробнее: Салливан: России и США нужно продолжать диалог по проблемам безопасности

17:00 02.04.2022 Огромное количество граждан Украины были вытеснены системой здравоохранения в зону опасных экспериментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Об этом: Яровая: огромное количество граждан Украины стали частью биоэкспериментов

17:01 02.04.2022 Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще свыше 320 мирных жителей, среди которых более 70 — дети. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Читайте также: Из Мариуполя эвакуировали еще более 320 мирных жителей

17:08 02.04.2022 Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») рассказала о случае распространения на Украине фальшивых денег с азиатским штаммом туберкулеза, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля. Подробности в материале: Яровая рассказала о зараженных туберкулезом деньгах возле школы в ЛНР

17:17 02.04.2022 Бойцы Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе, на территории которого находятся боевики украинских нацбатальонов. Об этом сообщил Рамзан Кадыров. Подробности в материале: Кадыров объявил о штурме завода в Мариуполе

17:18 02.04.2022 Германия развернула на территории Литвы системы ПВО Ozelot. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По словам Анушаускаса, германский бундесвер перебросил в Литву зенитно-ракетный комплекс Ozelot вместе с дополнительными германскими военнослужащими. Комплекс развернут на территории военного городка Рукла Йонавского района Литвы, там где базируется передовой сводный батальон военного блока НАТО. Читайте также: Германия развернула на территории Литвы системы ПВО Ozelot

17:18 02.04.2022 Из-за обстрела посёлка Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 2 апреля говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: В ДНР сообщили об обстреле Александровки со стороны ВСУ

17:36 02.04.2022 На окраинах Рубежного идут бои между военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и украинскими силовиками. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 2 апреля официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам. Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о боях с украинскими силовиками на окраинах Рубежного

18:02 02.04.2022 В Новосибирске на меры поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, из бюджета дополнительно выделено два миллиона рублей. Об этом сообщили в мэрии города. Подробности в материале: На поддержку участников спецоперации из бюджета Новосибирска выделили 2 млн

18:19 02.04.2022 Населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 2 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР

18:20 02.04.2022 Телеведущий Такер Карлсон в эфире канала Fox News обвинил американские власти в том, что они на протяжении многих лет проводили недальновидную политику в отношении Украины. В эфире была показана запись речи бывшего лидера британской Партии независимости Найджела Фаража, с которой он выступил в 2014 году. Он предупреждал он возможной реакции России на провокации и утверждал, что Запад «играет на Украине в военные игры». Читайте также: Власти США знали о возможной реакции России на провокации — Fox News

18:36 02.04.2022 Сторонники Трампа в Республиканской партии США предупредили об опасности военной помощи Украине, которая может привести к третьей мировой войне. Кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент положительно оценил решения Путина в отношении ЛНР и ДНР. Читайте подробнее: Сторонники Трампа считают опасным оказание военной помощи Украине

18:53 02.04.2022 Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки уничтожили 59 украинских националистов. Об этом 2 апреля сообщает Народная милиция ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки уничтожили почти 60 украинских националистов

19:04 02.04.2022 Более 500 украинских военнослужащих перешли на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации России на Украине. Об этом 2 апреля сообщили в Народной милиции республики. Читайте подробнее: На сторону ДНР перешли еще восемь военных ВСУ

19:12 02.04.2022 В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять военнослужащих. Об этом 2 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале. Об этом: В ДНР за сутки в ходе боев погибли пять военнослужащих

19:24 02.04.2022 Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. Подробности в материале: ВС России уничтожили штаб обороны в Харькове ударом из «Искандера»

19:28 02.04.2022 Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение дня поражены 28 военных объектов Украины. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге. Читайте также: Авиацией ВКС РФ поражены еще 28 военных объектов Украины

19:33 02.04.2022 Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он рассказал на вечернем брифинге сегодня, 2 апреля. По словам Конашенкова, войска Луганской Народной Республики развивают наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады и блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. В ходе боев уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники. Днем 2 апреля российские войска нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования удары по железнодорожным станциям Лозовая и Павлоград. В результате этих ударов была уничтожена бронетехника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе. Кроме того, высокоточными ударами был выведен из строя военный аэродром в городе Миргород в Полтавской области. На замаскированной стоянке этого аэродрома были уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения. Читайте подробнее: Конашенков: ВС РФ наносят удары по ж/д узлам на востоке Украины

19:51 02.04.2022 Больница № 2 в микрорайоне 17 Мариуполя приняла гуманитарный груз от МЧС, сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он передал больнице инсулин, а затем посетил пункт временного размещения в Володарском, из которого эвакуированные из зоны боевых действий жители отправляются в российские города. Читайте подробнее: Глава Южной Осетии передал в Мариуполь партию инсулина

20:03 02.04.2022 Украинские силовики обстреляли районы семи населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. Читайте подробнее: В ДНР сообщили о ранении трех человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

20:34 02.04.2022 Фигурантам уголовных дел из числа высокопоставленных военных вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к гибели населения Луганской и Донецкой Народных Республик, заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения. Об этом 2 апреля сообщается на сайте Следственного комитета России. Читайте также: СК России предъявил обвинения в геноциде 22 украинским военным

20:41 02.04.2022 Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) более 100 снарядов и мин. Об этом 2 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале. Читайте подробнее: В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по республике

21:01 02.04.2022 Демилитаризация Украины «идёт полным ходом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1». Об этом: Песков о демилитаризации Украины: «Идёт полным ходом»

21:06 02.04.2022 Министерство обороны Российской Федерации показало кадры высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове. Видеозапись распространила пресс-служба Минобороны РФ сегодня, 2 апреля. На видеозаписи виден непосредственный момент удара по штабу обороны в Харькове. В ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в четверг, 31 марта, после высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран. Читайте также: Минобороны РФ показало кадры уничтожения штаба обороны Харькова