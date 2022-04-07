«Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция
Детали удара двух вертолетов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде, который произошел накануне, отказался обсуждать Владимир Зеленский 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News.
Читайте также: Зеленский не стал обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины — генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн.
Сложившие оружие в ЛНР украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию. По словам омбудсмена Виктории Сердюковой, речь идет о солдатах регулярных войск. Они сами признают, что стреляли по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
— Это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности.
Цитата truekpru.
Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 1 апреля.
Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано три обстрела по двум населенным пунктам Республики (н.п. Первомайск, н.п. Донецкий).
В результате обстрела н.п. Первомайск повреждено четыре жилых дома и газопровод.
Великобритания занимает наиболее агрессивную позицию из всех западных партнёров Украины и настойчиво рекомендует Киеву не вести переговоры с Россией — Times.
Экс-глава Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал-майор Леонид Пята попытался выехать в Венгрию на автомобиле по поддельным документам с отметкой о «непригодности к военной службе». Задержан украинскими пограничниками.
США объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи.
На эти цели направлено 300 миллионов долларов, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, в пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные транспортные средства, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулемёты, медицинские средства.
В ночь на 2 апреля более 500 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Казань, сообщили в пресс-службе правительства Татарии.
Сегодня, 2 апреля, Большой театр спектаклем «Спартак» начинает благотворительную акцию, направленную на поддержку беженцев из Донбасса и семей погибших в ходе специальной военной операции военных, сообщила пресс-служба театра.
«Этим представлением Большой театр начинает масштабную благотворительную акцию «Открытый занавес», организованную министерством культуры РФ», — говорится в сообщении.
США не хотят мирного урегулирования украинского конфликта: он нужен Вашингтону для расширения контроля над Брюсселем и ослабления Москвы, пишет Global Times.
Как отмечает издание, именно по этой причине Штаты отказываются предложить Украине гарантии безопасности. Позитивные сигналы, такие как отвод войск с Киевского и Черниговского направлений, «явно не то, чего хотят США», говорится в публикации, так как Вашингтон не хочет мирного сосуществования Москвы и Киева.
Разжигание конфликтов соответствует стратегическим потребностям США. Если призыв Украины о предоставлении гарантий безопасности удовлетворят, будет создана новая модель международной гарантии безопасности, что будет означать ослабление роли США и НАТО, полагает Global Times.
ДНР 2 апреля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
Китай не является стороной украинского кризиса, его нормальные торговые отношения с другими странами не должны быть затронуты — МИД КНР.
Пентагон заявил о выделении Украине новой партии оружия на 300 миллионов долларов. Среди прочего:
Цитата канала @sashakots.
Власти США вместе со своими союзниками намерены способствовать передаче Киеву советских танков. Об этом 2 апреля сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации.
Об этом: США намерены способствовать передаче Киеву советских танков — NYT
Зеленский заявил о сомнениях в искренности помощи США Украине.
«Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все», — заявил он в интервью американскому телеканалу Fox News.
Германия изучает возможность закупки систем противоракетной обороны в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от угрозы ударов российскими ракетами «Искандер», дислоцированными в Калининграде, сообщил еженедельник Welt am Sonntag.
ДНР 2 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Киев шантажирует семьи военнопленных, заставляя родственников говорить, что Донбасс — это Украина, заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
Соединенные Штаты передают ВСУ комплекты химзащиты из-за якобы имеющейся угрозы применения химического оружия российскими войсками.
Военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный:
— Запад продолжает толкать Украину в пропасть. Вот вам еще оружие, вот вам еще бронемашины. Украину продолжают забрасывать ПТРК и ПЗРК, тянут все советское, что есть в закромах НАТО. Все ради того, чтобы чуть дольше можно было воевать с русскими чужими руками и черт с ним, что эти руки отрубят, запад готов воевать с Россией до последнего украинца. Вам самим там не обидно? Вы пушечное мясо НАТО, а рулят вами лицедеи.
Еще два уголовных дела о жестоком обращении с мирным населением и о применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств возбудил СК РФ после новых обстрелов ВСУ населенных пунктов в Донбассе.
«Устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества», — заявили в ведомстве.
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Подробности в материале: За сутки из Мариуполя эвакуированы 588 человек
ДНР 2 апреля. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 16 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной раннее части н.п. Мариуполь:
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Установить реальное количество жертв среди гражданских лиц невозможно: существенное их количество находится на освобожденных территориях ДНР.
Жители части районов города Рубежное в ЛНР, на окраинах которого идут бои, из-за обстрелов остались без газоснабжения.
Читайте также: Жители Рубежного остались без газоснабжения из-за обстрелов
Вооруженные силы (ВС) РФ начали гуманитарное разминирование территории ЛНР. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Подробности в материале: Вооруженные силы РФ приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР
Видеозапись, на которой запечатлен процесс разминирования территории Луганской Народной Республики (ЛНР) специалистами Международного противоминного центра ВС России, обнародовало 2 апреля Минобороны (МО) РФ.
Читайте также: В МО России показали кадры разминирования территории ЛНР саперами ВС РФ
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в город Изюм Харьковской области: 45 тонн продуктов раздали жителям города, которые несколько дней находились без связи, света, питьевой воды и продуктов первой необходимости.
Населению переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.
— У детей ветрянка, зеленки даже было не найти, аптеки разбили, — говорит местная жительница.
За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 40 человек. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: За сутки на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек
НМ ДНР помогла доставить гуманитарную помощь в Волноваху.
Волонтерская группа «Москва-Донбасс», совместно с Управлением Народной милиции ДНР, оказали гуманитарную помощь пожилым гражданам Волновахи. Благодарные жители рассказали, что украинские военные не только не оказывали помощь мирному населению, но и считали что такового в городе не существует с 2014 года.
ВСУ обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Читайте также: ВСУ обстреляли Докучаевск, Александровку и Донецк
ДНР 2 апреля. Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом 2 апреля заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Читайте также: В ходе боестолкновений в ЛНР ВСУ потеряли 30 человек и 4 танка за сутки
Украинская сторона шантажирует семьи попавших в плен военнослужащих из ЛНР, заявила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Читайте подробнее: Омбудсмен ЛНР: украинская сторона шантажирует семьи пленных
1 апреля в результате артиллерийского обстрела н.п. Донецкий повреждено 3 жилых дома.
Представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Утром 2 апреля высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте также: Высокоточным оружием уничтожены хранилища с бензином Кременчугского НПЗ
Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВС РФ вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
В Рубежное детям привезли сладости и попали под обстрел, сообщил каналу «Донбасс решает» рассказал президент донбасского отделения мотоклуба «Ночные волки» Виталий Кишкинов.
«Генеральный прокурор ЛНР передал детям в Рубежное сладкие подарки. Но когда мы приехали, по больнице отработал украинский танк. Ранения получили наши бойцы», — говорит он.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: Российскими средствами ПВО сбиты два украинских вертолета Ми-24
В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: Авиацией ВКС РФ поражены 67 военных объектов Украины
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 84 вертолета ВСУ. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: С начала проведения операции на Украине уничтожены 124 самолета
Мониторинг состояния воздуха в Белгороде после пожара на нефтебазе будет вестись в течение ближайшей недели. Об этом 2 апреля в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Об этом: В Белгороде после пожара на нефтебазе контролируют состояние воздуха
За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Подробности в материале: За сутки ВСУ 31 раз открывали огонь по ДНР
Подразделения ВС ДНР овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Об этом: Подразделения ВС ДНР овладели большей частью Новобахмутовки
ДНР располагает данными о переброске властями Киева в поселок к северу от Донецка вооруженного отряда запрещенной в России националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ообщает Эдуард Басурин.
За 45 дней эскалации в ДНР погибли 72 мирных жителя, пострадали 949, в том числе 59 детей, заявили в представительстве республики.
ДНР 2 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказываются участвовать в перевозке военной бронетехники США и НАТО из порта Александруполис к украинской границе, руководство компании оказывает на них давление, сообщает информационный портал Компартии Греции (КПГ).
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Читайте также: ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов
ВСУ обстреляли Докучаевск. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Об этом: ВСУ обстреляли Докучаевск
ДНР 2 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
Цитата @DNR_SCKK.
Минобороны Украины обратилось к Франции, Германии и Великобритании с просьбой о передаче на безвозмездной основе армейских внедорожников Land Rover Defender (200 ед.), Mercedes Benz W461 и UNIMOG 1300L (250 ед. и 120 ед.), VBL Panhard (250 ед.).
От своих американских покровителей Киев, помимо остального, хочет получить ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger в определяемых Вашингтоном количествах, 250 пикапов и не менее 60 ударных БПЛА.
ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинские боевики в Мариуполе оказались «загнанными в угол», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте также: Кадыров: украинские боевики «загнаны в угол» в Мариуполе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, отметив, что они всегда нацелены на продолжение дружеского разговора.
Читайте также: Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко
Петровский район Донецка обстрелян со стороны ВСУ снарядами калибра 122 мм. Об этом 2 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
ФРГ внимательно следит за тем, чтобы не стать объектом нападения со стороны России, поэтому она против наращивания военной поддержки Украины. Об этом 2 апреля заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Подробности в материале: Минэкономики ФРГ — против наращивания военной поддержки Украины
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в ЕС словами, приписываемыми экс-премьер-министру Виктору Черномырдину.
Читайте подробнее: Медведев напомнил байку с Черномырдиным о том, когда Киев вступит в ЕС
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл на территорию ДНР с рабочим визитом.
Читайте подробнее: Глава Южной Осетии Бибилов прибыл в ДНР
Посылки для бойцов 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии отправлены из Тульской области в зону специальной военной операции на Украине.
Читайте подробнее: Тульская область отправила посылки для участников спецоперации
СК России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме Мариуполя.
Читайте также: СК России возбудил дело по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя
«Народный губернатор» Донбасса Павел Губарев сейчас служит простым рядовым. Он наводчик-заряжающий на зенитке. Губарев рассказал RT, почему взял в руки оружие:
«Причин очень много. Погибшие друзья в Донбассе, культурное насилие, которому я подвергался с детства, украинизация… Зверства, которые я вижу сейчас, — это следствие того культурного бархатного насилия… из русских людей делали украинцев, заставляли ненавидеть свой же народ».
По его мнению, завершать всё нужно было ещё восемь лет назад малой кровью:
«Эти восемь лет сыграли им на пользу. Сейчас мы сталкиваемся с ожесточённым сопротивлением. Это война, а не лёгкая прогулка, поэтому придётся пролить кровь, и свою, и чужую, но мы добьёмся победы. Мы перепишем учебники истории и уберём оттуда всю русофобию».
В Конгрессе США заявили, что Байден не преследует интересы американцев на Украине.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в добыче огромных запасов украинского лития и в желании президента Байдена «сдерживать» Россию.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта. Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — написала она в своем Twitter.
Греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику США и НАТО из порта Александруполис к границам Украины. Об этом 2 апреля передает информационный портал компартии Греции.
Подробности в материале: Греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику НАТО
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме города Мариуполя.
Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море. Об этом 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Ракетные крейсеры ВМФ РФ провели учения в Средиземном море
Украинская армия специально обстреляла Святогорский Свято-Успенский православный монастырь в Донецкой области из «Градов», чтобы обвинить в этом российских военных, рассказал бывший младший сержант неонацистского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России (РИА Новости).
Уполномоченный по правам человека в России находится с рабочей поездкой в Крыму. Омбудсмен заявила, что условия содержания военнопленных строго соответствуют нормам международного права.
Москалькова подчеркнула, что солдаты ВСУ обеспечены всем необходимым. Также им оказывается высококвалифицированная медпомощь. В сообщении пресс-службы уполномоченного говорится, что пленные не жалуются на условия содержания и подчёркивают, что встретили человеческое отношение с российской стороны.
ДНР 2 апреля. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрелов со стороны ВФУ следующих населенных пунктов:
Петровский район г. Донецка:
— ул. Окраинная, 4, 6.
поселок Петровского машиностроительного завода:
— ул. Менделеева, 3.
н.п. Александровка:
— ул. Ленина, 21.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе, сообщает 2 апреля пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: Возбуждено уголовное дело по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя
Представитель пресс-службы УНМ ДНР, пробираясь в глубь по брошенным позициям ВСУ, показывает подтверждающие кадры того, что силы Украины деморализованы, они переодеваются в гражданскую одежду бросая форму и вооружение.
Акция «Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, состоялась 1 апреля на площади Павших борцов в городе Камызяке Астраханской области, сообщила пресс-служба облдумы. В мероприятии приняли участие председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов.
Об этом: В Астраханской области провели акцию в поддержку российских военных
Зеленский мог избежать конфликта, но отказался это сделать. The Wall Street Journal пишет, что на Мюнхенской конференции по безопасности, куда Зеленский приехал 19 февраля, канцлер Германии Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом.
«Он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Пакт подпишут Путин и Байден, которые совместно гарантируют безопасность Украины. Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО».
Ну если б он согласился, вопрос Донбасса бы так и остался нерешенным.
Цитата канала @sashakots.
Фейк: Российских призывников отправят на территорию Украины для участия в спецоперации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Правда: Владимир Зеленский продолжает лгать: в этот раз он специально перешел на русский язык в своем обращении для того, чтобы оказать психологическое давление на россиян, в первую очередь, на родственников парней, которые отправятся на срочную службу в армию.
Мы уже не один раз говорили, что солдаты срочной службы не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что срочников и резервистов для участия в спецоперации не привлекут. Этой весной призовут только 134,5 тысячи юношей — это меньше, чем год назад.
Ранее мы разбирали другие манипуляции Зеленского: про якобы атаку на Бабий Яр и синагогу в Умани, про российские мины в акватории Черного моря и сразу несколько ложных тезисов, которые президент Украины озвучил в интервью российским оппозиционным СМИ.
Цитата канала «Война с фейками».
Минобороны РФ для размещения сложивших оружие военных ВСУ предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму. Об этом 2 апреля сообщили в российском военном ведомстве.
Читайте также: Минобороны РФ предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным
Италия готова стать гарантом по Украине — глава МИД Италии.
Рамзан Кадыров: «За одного раненого чеченского бойца мы уничтожаем десять бандеровских прихвостней. Даже малейшая царапина наших воинов не остается без неминуемого возмездия!»
Намерение властей Украины вступить в состав Евросоюза прокомментировал шуткой, приписываемой бывшему главе правительства России Виктору Черномырдину, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Об этом: Медведев вспомнил шутку Черномырдина о желании Киева вступить в ЕС
Путин по телефону проинформировал президента Казахстана Токаева о ходе спецоперации по защите Донбасса и переговорах российских и украинских представителей, сообщили в Кремле.
Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщили в ведомстве.
Пресс-служба президента Казахстана о разговоре Путина и Токаева: высказано общее понимание важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела вооружёнными силами Украины территории Белгородской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 2 апреля. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Подробности в материале: СК возбудил уголовное дело по факту теракта ВСУ в Белгороде
Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине
Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин.
Об этом: Минобороны Турции заявило об отсутствии угрозы для судов в Черном море
В течение двух недель по субботам мы доставляли гуманитарные материалы в места проживания беженцев. Об этом сообщил автор ИА REGNUM и гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу.
Сад в честь погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине Героя России, младшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова высадили в Махачкале волонтёры, школьники, учителя и родственники военного, сообщает 2 апреля ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Дагестане высадили деревья в память о погибшем на Украине Герое России
По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, по ул. Путь Социализма, пострадала женщина. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте подробнее: В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке пострадала женщина
Власти Чехии выдали почти 255 тыс. виз беженцам с Украины, позволяющих получить убежище в республике, сообщает 2 апреля МВД страны в Twitter.
Подробности в материале: Чехия выдала почти 255 тыс. виз украинским беженцам
В ходе поездки на Крымский полуостров уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условия содержания украинских военных, сдавшихся в плен российским войскам, идеальными.
Читайте также: Москалькова назвала условия содержания украинских военнопленных идеальными
С предложением издать фетву для мусульман в связи с ситуацией на Украине, во избежание провокаций со стороны украинских нацистов, выступил 2 апреля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в своем телеграм-канале.
Об этом: Крымские татары предложили издать фетву в связи с ситуацией на Украине
Третьей звездой североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в марте был признан российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.
Подробности в материале: Голкипер «Флориды» Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
Населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Украинские силовики обстреляли Васильевку в ДНР
Инфраструктуру Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожают украинские силовики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 2 апреля избранный в 2015 году городским головой Рубежного Сергей Хортив журналистам.
Читайте также: В ЛНР сообщили, что украинские силовики уничтожают инфраструктуру Рубежного
Основные вопросы безопасности Вашингтону и Москве необходимо продолжать обсуждать. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан на странице в социальной сети.
Читайте подробнее: Салливан: России и США нужно продолжать диалог по проблемам безопасности
Огромное количество граждан Украины были вытеснены системой здравоохранения в зону опасных экспериментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Об этом: Яровая: огромное количество граждан Украины стали частью биоэкспериментов
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще свыше 320 мирных жителей, среди которых более 70 — дети. Об этом 2 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Читайте также: Из Мариуполя эвакуировали еще более 320 мирных жителей
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») рассказала о случае распространения на Украине фальшивых денег с азиатским штаммом туберкулеза, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Подробности в материале: Яровая рассказала о зараженных туберкулезом деньгах возле школы в ЛНР
Бойцы Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе, на территории которого находятся боевики украинских нацбатальонов. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
Подробности в материале: Кадыров объявил о штурме завода в Мариуполе
Германия развернула на территории Литвы системы ПВО Ozelot. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По словам Анушаускаса, германский бундесвер перебросил в Литву зенитно-ракетный комплекс Ozelot вместе с дополнительными германскими военнослужащими. Комплекс развернут на территории военного городка Рукла Йонавского района Литвы, там где базируется передовой сводный батальон военного блока НАТО.
Читайте также: Германия развернула на территории Литвы системы ПВО Ozelot
Из-за обстрела посёлка Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 2 апреля говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: В ДНР сообщили об обстреле Александровки со стороны ВСУ
На окраинах Рубежного идут бои между военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и украинскими силовиками. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил 2 апреля официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко журналистам.
Читайте подробнее: В ЛНР сообщили о боях с украинскими силовиками на окраинах Рубежного
Населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 2 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Читайте подробнее: ВСУ обстреляли Донецкий в ЛНР
Телеведущий Такер Карлсон в эфире канала Fox News обвинил американские власти в том, что они на протяжении многих лет проводили недальновидную политику в отношении Украины. В эфире была показана запись речи бывшего лидера британской Партии независимости Найджела Фаража, с которой он выступил в 2014 году. Он предупреждал он возможной реакции России на провокации и утверждал, что Запад «играет на Украине в военные игры».
Читайте также: Власти США знали о возможной реакции России на провокации — Fox News
Сторонники Трампа в Республиканской партии США предупредили об опасности военной помощи Украине, которая может привести к третьей мировой войне. Кандидат на пост конгрессмена от штата Вашингтон Джо Кент положительно оценил решения Путина в отношении ЛНР и ДНР.
Читайте подробнее: Сторонники Трампа считают опасным оказание военной помощи Украине
Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки уничтожили 59 украинских националистов. Об этом 2 апреля сообщает Народная милиция ДНР.
Читайте также: В ДНР за сутки уничтожили почти 60 украинских националистов
Более 500 украинских военнослужащих перешли на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала спецоперации России на Украине. Об этом 2 апреля сообщили в Народной милиции республики.
Читайте подробнее: На сторону ДНР перешли еще восемь военных ВСУ
В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять военнослужащих. Об этом 2 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Об этом: В ДНР за сутки в ходе боев погибли пять военнослужащих
Вооруженные силы (ВС) России нанесли высокоточный удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Подробности в материале: ВС России уничтожили штаб обороны в Харькове ударом из «Искандера»
Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение дня поражены 28 военных объектов Украины. Об этом 2 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
Читайте также: Авиацией ВКС РФ поражены еще 28 военных объектов Украины
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он рассказал на вечернем брифинге сегодня, 2 апреля.
По словам Конашенкова, войска Луганской Народной Республики развивают наступление на позиции украинской 57 мотопехотной бригады и блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. В ходе боев уничтожено до 30 украинских националистов и пять единиц бронетехники.
Днем 2 апреля российские войска нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования удары по железнодорожным станциям Лозовая и Павлоград. В результате этих ударов была уничтожена бронетехника, боеприпасы и цистерны с топливом, которые направлялись для усиления группировки украинских войск на Донбассе. Кроме того, высокоточными ударами был выведен из строя военный аэродром в городе Миргород в Полтавской области. На замаскированной стоянке этого аэродрома были уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.
Читайте подробнее: Конашенков: ВС РФ наносят удары по ж/д узлам на востоке Украины
Больница № 2 в микрорайоне 17 Мариуполя приняла гуманитарный груз от МЧС, сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он передал больнице инсулин, а затем посетил пункт временного размещения в Володарском, из которого эвакуированные из зоны боевых действий жители отправляются в российские города.
Читайте подробнее: Глава Южной Осетии передал в Мариуполь партию инсулина
Украинские силовики обстреляли районы семи населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР сообщили о ранении трех человек в результате обстрелов со стороны ВСУ
Фигурантам уголовных дел из числа высокопоставленных военных вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к гибели населения Луганской и Донецкой Народных Республик, заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения. Об этом 2 апреля сообщается на сайте Следственного комитета России.
Читайте также: СК России предъявил обвинения в геноциде 22 украинским военным
Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) более 100 снарядов и мин. Об этом 2 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.
Читайте подробнее: В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по республике
Демилитаризация Украины «идёт полным ходом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1».
Об этом: Песков о демилитаризации Украины: «Идёт полным ходом»
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове. Видеозапись распространила пресс-служба Минобороны РФ сегодня, 2 апреля.
На видеозаписи виден непосредственный момент удара по штабу обороны в Харькове.
В ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в четверг, 31 марта, после высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран.
Читайте также: Минобороны РФ показало кадры уничтожения штаба обороны Харькова
Переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1».
Читайте также: Песков о переговорах между Россией и Украиной: «Идут непросто»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире белорусского телевидения назвал Украину очень сложной страной для России. По словам Пескова, Украина не является дружественной страной ни России, ни Белоруссии.
Читайте также: Песков: Украина враждебна России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал двойные стандарты «стилем идеологии» оппонентов Москвы и Минска.
Также Песков объяснил «жёсткие меры», которые принимаются в России для борьбы с недостоверной информацией.
Читайте также: Песков обвинил оппонентов Москвы и Минска в двойных стандартах
При обстреле населенного пункта Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушен дом и четыре хозпостройки. Об этом 2 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Дом разрушен в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Националисты в течение многих лет действовали свободно на Украине, и их представители находились во власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Беларусь 1». По словам Пескова, Россия рассчитывает на запрет националистических идей на Украине.
Подробности в материале: Песков: националисты присутствовали во власти на Украине
Восстановление границ Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) является одной из целей спецоперации России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире канала «Белоруссия 1».
Читайте также: Песков назвал спасение республик Донбасса одной из целей спецоперации
Почти 7500 тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 2 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: Более 7,4 тыс. тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину
Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 14 тыс. человек. Об этом 2 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.
Подробности в материале: Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ЛНР и ДНР более 14 тыс. человек
Обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, предъявленное российскими следователями, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Об этом: Сеть: «Это и есть нацисты» — СК РФ обвинил украинских военных в геноциде
По фактам обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) возбуждено еще два дела. Об этом сообщает 2 апреля Следственный комитет (СК) России.
Читайте также: СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
Вооруженные силы РФ информируют экипажи иностранных судов о порядке функционирования морского гуманитарного коридора по УКВ-радиосвязи на международных каналах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Читайте подробнее: ВС РФ информируют иностранные суда о морском гуманитарном коридоре
Заявление главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского о том, что переговоры с Украиной продолжаются по видеоконференцсвязи, а позиции России по вопросу Крыма и Донбасса остаются неизменны, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: И вновь российско-украинские переговоры. Сеть: «Пора прекращать эти танцы»
В Тюмени 11-летний школьник Ермолай носит необычную причёску: на его затылке выбрит знак Z в поддержку российской армии.
«В поддержку спецоперации на Украине мой ребенок попросил сделать ему причёску с выстриженной буквой Z. Я сама не парикмахер, но иногда подстригаю детей. Вот так и получилась у нас стрижка Z», — пояснила мать Ермолая.
Женщина сообщила журналистам, что Ермолай хоть и учится в пятом классе, но активно интересуется политикой и историей.
«В последнее время говорили с ним о распаде СССР, о тяжелом времени 90-х годов, о различных войнах, выпавших на долю нашей страны. Вот сегодня говорит, что одноклассники спросили про эту букву. Он ответил: «Это значит, что я за Россию!» — отметила тюменка.
Читайте подробнее: Школьнику из Тюмени сделали причёску со знаком спецоперации
Великобритания передаст новую партию военной помощи Украине в ближайшее время. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в правительстве.
Подробности в материале: Британия передаст Украине барражирующие снаряды — The Times
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге и пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Читайте подробнее: Бастрыкин встретился в Петербурге с ранеными российскими военнослужащими
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 2 апреля прибыл в Донецк, где встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сообщает агентство «Рес».
Подробности в материале: Главы Южной Осетии и ДНР обсудили ситуацию в Донбассе
Житель города Боровичи, солдат-контрактник Даниил Титов погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Военнослужащий посмертно награждён орденом Мужества.
Читайте подробнее: В ходе спецоперации на Украине погиб солдат из Новгородской области