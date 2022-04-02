Вашингтон, , 08:22 — REGNUM О перспективах российского рубля и американского доллара рассказал 2 апреля преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнил в беседе с RT эксперт, в результате политики властей Соединенных Штатов, которые вводили санкционные меры в отношении многих стран, последним приходилось из-за этого использовать в международных расчетах другие валюты.

«Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — сказал он.

При этом Ковалик уточнил, что в отличие от доллара рубль обеспечивается золотом и потому его значение будет усиливаться, в то время как роль американской валюты, как считает эксперт, начнет снижаться.

«В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Национального экономического совета администрации США Далип Сингх обсудил в Индии влияние на мировую экономику событий на Украине и введение против России экономических санкций.

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