Сысерть, Свердловская область, 2 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Свердловской области во время снегопада произошло несколько дорожных аварий с пострадавшими. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Снегопад

Два из них случились в районе Сысерти. В результате одного травмы получил 14-летний подросток, а второго — женщина-водитель и две девочки пяти и семи лет. В обоих случаях аварии произошли в условиях снегопада, а на дороге выявлена чрезмерная заснеженность.

Оба виновных водителя были трезвы. В отношении них составили административные протоколы. Сотрудники ГИБДД призывают граждан ограничить поездки во время снегопада, особенно с детьми.