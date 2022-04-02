Луганск, , 08:16 — REGNUM Пленные украинские военные, которые находятся в ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Первое, что они поняли, находясь на территории ЛНР, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении 8 лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности», — отметила она в интервью РИА Новости.

По словам Сердюковой, речь идет о военных регулярной армии Украины — солдатах, офицерах, которые «давали присягу народу Украины, которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но… они сами признают, что стреляли по мирному населению».