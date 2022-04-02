Курагинский район, Красноярский край, 2 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края начнётся суд по делу об убийстве сотрудника полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых окажется 31-летний местный житель.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии На месте преступления

По версии следствия, рано утром 21 декабря 2021 года обвиняемый пришёл домой к 23-летнему помощнику участкового в посёлке Большая Ирба. Произошёл конфликт — мужчина заподозрил, что его бывшая жена поддерживает общение с полицейским.

«Имея при себе охотничий нож, злоумышленник нанёс сотруднику полиции, находившемуся не при исполнении служебных обязанностей, несколько ножевых ранений по туловищу и рукам», — отметили в ведомстве.

В результате от полученных ранений потерпевший скончался на месте. В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в районный суд.