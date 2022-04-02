Элиста, 2 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Дмитрий Зырянов назначен новым заместителем руководителя администрации главы Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Назначить Зырянова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации главы Республики Калмыкия», — сказано в документе.

На этом посту Зырянов сменил Араша Манджиева. Он ранее совмещал работу в администрации главы Калмыкии и должность представителя главы Калмыкии в Народном хурале (парламенте) республики.

Согласно документу, теперь Манджиев будет только представителем главы Калмыкии в Народном хурале (парламенте) республики.